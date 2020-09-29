В Украине не осталось областей, которые были бы готовыми ослабить карантин.

Об этом сообщает Минздрав.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.

Украина 28 сентября открыла границу для иностранцев, но пропуск возможен только при наличии полиса страхования, который покрывает лечение COVID-19, затраты на обсервацию, и действует весь срок пребывания в Украине.

Врач-вирусолог Алла Мироненко говорит, что коронавирус SARS-CoV-2 станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц. Уже к весне мир вернется к обычной жизни без масок.

29 сентября стало известно, что число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.

В Украине от COVID-19, по состоянию на 29 сентября, умерли более 4 тысяч человек.