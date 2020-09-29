Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Соломенского района Киева, округ №103.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья

Родился 7 апреля 1977 в Киеве.

Жена — Ирина Костюшко. Есть сын Лев и дочь Анна.

Образование

В 1994 году — Закончил киевскую среднюю школу №12.

1994-1998 гг. — Киевский государственный лингвистический университет, специальность «менеджер непроизводственной сферы со знанием английского и немецкого языков».

В 2001 году Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, специальность «правоведение».

В 2013 году Окончил Государственную экологическую академию последипломного образования, факультет экологии и охраны окружающей среды. Квалификация «специалист-эколог».

Трудовая деятельность

Декларация

В 2018 году Олег Костюшко задекларировал 50 тыс. долларов и 155 тыс грн наличными, а также 370 тыс грн — средства, одолженные третьим лицам.

Общий доход составил почти 2 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежит жилой дом в Софиевской Борщаговке, 19 земельных участков, а также нежилое помещение в Киеве.

Из транспортных средств есть три легковых автомобиля — Volkswagen Multivan, Land Rover Discovery 3.0 и Skoda Superb, а также трактор Беларус-892.

Из ценного движимого имущества есть два пары часов Ulysse Nardin и 28 старинных самоваров.

Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Воздухофлотский, 51, оф. 60, (044) 221-34-65, (097) 571-47-63

Электронная почта:[email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kostiyshko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003834094460

Отчет за 2018 год.