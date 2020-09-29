Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Соломенского района Киева, округ №103.
Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья
Родился 7 апреля 1977 в Киеве.
Жена — Ирина Костюшко. Есть сын Лев и дочь Анна.
Образование
- В 1994 году — Закончил киевскую среднюю школу №12.
- 1994-1998 гг. — Киевский государственный лингвистический университет, специальность «менеджер непроизводственной сферы со знанием английского и немецкого языков».
- В 2001 году Окончил юридический факультет Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, специальность «правоведение».
- В 2013 году Окончил Государственную экологическую академию последипломного образования, факультет экологии и охраны окружающей среды. Квалификация «специалист-эколог».
Трудовая деятельность
- Навязывали жителям услуги компании по вывозу мусора «Крамар Рисайклинг», совладельцем которого является Олег Костюшко.
- Олег Костюшко якобы раздавал своим потенциальным избирателям по 500 грн в качестве материальной помощи.
- КП «Киевпастранс» заключило соглашение с «Крамар Рисайклинг» на услуги по вывозу мусора стоимостью 1 млн грн.
- Компания Олега Костюшко «КС Эко» получила значительную скидку на аренду помещения. В то время как для всех компаний, занимающихся сбором и сортировкой мусора в Киеве, действует арендная ставка от 5% до 25%, фирма депутата платила 2,5%.
Декларация
В 2018 году Олег Костюшко задекларировал 50 тыс. долларов и 155 тыс грн наличными, а также 370 тыс грн — средства, одолженные третьим лицам.
Общий доход составил почти 2 млн грн.
Из недвижимого имущества семьи принадлежит жилой дом в Софиевской Борщаговке, 19 земельных участков, а также нежилое помещение в Киеве.
Из транспортных средств есть три легковых автомобиля — Volkswagen Multivan, Land Rover Discovery 3.0 и Skoda Superb, а также трактор Беларус-892.
Из ценного движимого имущества есть два пары часов Ulysse Nardin и 28 старинных самоваров.
Ссылки
Общественная приемная: пр-т. Воздухофлотский, 51, оф. 60, (044) 221-34-65, (097) 571-47-63
Электронная почта:[email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kostiyshko
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