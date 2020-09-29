Курс доллара, установленный Национальным банком Украины на 29 сентября, составляет 28,30 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара поднялся на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 сентября установлен на таком уровне: 28,3062 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 сентября составляет 28,2673 гривен за 1 доллар.

СМИ напоминают, что курс доллара поднялся до максимума почти за два года. Выше он был 30 ноября 2018 года — 28,39093 гривен за доллар (после захвата моряков в Керченском проливе).

Евро сегодня стоит 33,0376 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Украине возобновился рост экономики.

Общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.