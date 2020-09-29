В Северодонецке задержали террориста «ЛНР», который участвовал в захвате административных зданий органов государственной власти в 2014 году.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Также выяснилось, что задержанный террорист был причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области.

«Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы «Ямала», участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия», – сообщили в СБУ.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УКУ. Ему грозит до до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как мы уже рассказывали ранее, в Донецкой области украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.

А также, в Казахстане, Алмалинский районный суд города Алматы, приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, который два года воевал в рядах боевиков «ЛДНР» на Донбассе.