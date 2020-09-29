Погода в Украине резко ухудшится в последний день сентября. Так, синоптики прогнозируют, что 30 сентября в большинстве регионов пройдут сильные дожди и грозы.

Кроме того, спасатели объявили I и II уровень опасности, передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). В западных, центральных, Херсонской, Запорожской, областях значительные дожди, в южной части местами грозы», — указано в сообщении.

Грозовые дожди 30 сентября в Украине ожидаются везде, кроме западных областей.

В первые два дня октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м /с. В этих регионах также объявлен I уровень опасности.

А в Киеве и Киевской области 30 сентября порывы ветра 15-20 м /с в связи с чем ГСЧС также объявили I уровень опасности.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

Тем временем, ученых беспокоит обширное и развивающееся явление, называемое Южноатлантической аномалией (ЮАА), которое сравнивают с «вмятиной» в магнитном поле Земли или «выбоиной в космосе».