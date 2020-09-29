Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко считает, для успешной деоккупации Донбасса необходимо «договариваться со всеми, кто видит решение конфликта мирным путём”. Но при этом, нельзя идти на компромиссы.

Такое мнение нардеп-ресторатор озвучил в ходе общения с журналистами возле Верховной Рады.

В то же время, политик ушел от ответа на вопрос о кумовстве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и возможном лоббировании вступления Тищенко в новую парламентскую группу по Донбассу.

Тищенко спросил у журналистов — «Вы помните, что я народный депутат Украины и замглавы фракции?»

Также нардеп прокомментировал недавнее назначение в Трёхстороннюю контактную группу Фокина: «Он профессионал и на своём месте».

А еще Тищенко заявил, что уже в ближайшее время намерен отправиться на линию разграничения на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что оккупированные Россией территории Украины якобы нельзя возвращать силой, ведь это будет «братоубийственной войной». Также Тищенко отметил, что на Донбассе нужно провести демократические местные выборы.

В то же время, ресторан Велюр народного депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко снова в центре скандала — заведение продолжает нарушать карантин.