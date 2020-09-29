Народный депутат Украины Александр Юрченко, которому накануне сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки, заявил, что не будет слагать мандат.

Видео с его заявлением опубликовал в Facebook корреспондент Ян Доброносов.

Александр Юрченко заявил, что намерен озвучить доказательства своей непричастности к коррупционным махинациям:

«Я в ближайшее время это опровергну, так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной. Ни в коем случае (не буду слагать мандат, – ред.). Меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности буду выполнять. Тем более вы видите – моя деятельность, видимо, кому-то мешает. Мы дальше будем бороться».

Александр Юрченко не збирається складати мандат. Gepostet von Yan Dobronosov am Montag, 28. September 2020

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Юрченко вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона гривен.

Также сообщалось, что на часть имущества народного депутата Рады от «Слуги народа» Александра Юрченко наложили арест.

Сам Александр Юрченко отрицает обвинения в вымогательстве и получении взяток.