На оккупированном Донбассе в результате подрыва на собственной мине российский офицер потерял часть ноги.

Подробности сообщает Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны Украины.

«Противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров», – говорится в сообщении.

Как по]снили украинские защитники, такие ЧП в рядах захватчиков случаются в связи с тем, что командование оперативной группировки российско-оккупационных продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения и для минирования территорий.

Так, в течение 21-27 сентября самые интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали старые минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.

Как мы уже рассказывали ранее, первый замглавы украинской делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

Тем временем, в Северодонецке задержали террориста «ЛНР», который участвовал в захвате административных зданий органов государственной власти в 2014 году.