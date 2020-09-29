Всемирная организация охраны здоровья не исключает к осени рост смертности в связи с COVID-19 и другими факторами.

Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперт отмечает, на сегодняшний день количество случаев заболеваемости коронавирусом в мире увеличивается, но при этом уменьшилось количество смертей и госпитализаций. Однако с учетом открытия школ, высокой смертности пожилых с COVID-19, в октябре-ноябре, по его мнению, ожидается рост смертности:

«Если учесть три фактора — открытие школ, сезон гриппа, высокую смертность пожилых в зимний период, то в совокупности с COVID-19, я опасаюсь, что в конце октября — ноября мы увидим увеличение смертности. Однако хорошая новость — мы знаем, что делать».

Отдельно он добавил, что для борьбы с пандемией необходимо выполнение трех условий. Первое — это лидирующая роль государства — в странах, которые реагировали незамедлительно и решительно, ситуация была лучше.

Второе условие — солидарность всего общества.

Третье условие — борьба с усталостью.

«Я думаю, это сейчас самый большой вызов. Люди устали от ограничений. Это долгий кризис. У нас будет трудная зима», — заявил Ханс Клюге.

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