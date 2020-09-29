Пятый президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Telegram.

«Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная», – написал лидер «Европейской солидарности».

По словам Порошенко, он намерен лечиться от коронавируса дома, выразил надежду на скорейшее выздоровление, а также призвал украинцев беречь себя.

Как мы уже рассказывали ранее, Служба безопасности Украины открыла против экс-президента Петра Порошенко более 15 новых уголовных производств.

Также мы сообщали, Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса.