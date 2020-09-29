30 сентября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Православные христиане чтят память святых дев Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
А также по народному календарю в этот день — Вселенские женские именины.
Завтра рассказывает, что нужно знать про этот праздник, какие приметы соблюдать, а также чего не стоит делать в этот праздничный день.
Вера, Надежда, Любовь и София 2020:
Православные почитают память четырех мучениц – христианок Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Языческий правитель Рима Адриан пытался склонить их к своей вере, но не получив согласия, приказал пытать трех девочек до смерти.
Веру, Надежду и Любовь подвергли жестким пыткам, а Софию заставляли смотреть на это. Их мать София умерла через три дня возле могилы, пока Бог не принял ее душу. Все четыре великомученицы причислены к лику святых. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, Франция, в церкви Эшо.
В этот день верующие идут в церковь и обращаются с молитвами к святым о здоровье детей, семейном счастье и об исцелении от бесплодия. Принято верить, что молитвы в этот день излечивают женские болезни.
Приметы на 30 сентября
- Журавли улетели – на Покров ударит мороз.
- Утро пасмурное – к хорошей погоде на следующий день.
- Белки линяют – к скорому похолоданию.
- Сухая погода – к поздней зиме.
Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и Софии
- 30 сентября в народе считается нехорошим днем. Хозяйки стараются не заниматься работой по дому, а вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье детей.
- Не принято устраивать большие застолья, поскольку праздник по своей сути трагический.
- Нельзя ссориться, спорить, ругаться, злиться, сквернословить.
- На 30 сентября не назначают венчание или помолвку. В то же время договариваться о свадьбе считается хорошей традицией.
Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2020 для Украины.
А также, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника.