30 сентября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Православные христиане чтят память святых дев Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

А также по народному календарю в этот день — Вселенские женские именины.

Завтра рассказывает, что нужно знать про этот праздник, какие приметы соблюдать, а также чего не стоит делать в этот праздничный день.

Вера, Надежда, Любовь и София 2020:

Православные почитают память четырех мучениц – христианок Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Языческий правитель Рима Адриан пытался склонить их к своей вере, но не получив согласия, приказал пытать трех девочек до смерти.

Веру, Надежду и Любовь подвергли жестким пыткам, а Софию заставляли смотреть на это. Их мать София умерла через три дня возле могилы, пока Бог не принял ее душу. Все четыре великомученицы причислены к лику святых. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, Франция, в церкви Эшо.

В этот день верующие идут в церковь и обращаются с молитвами к святым о здоровье детей, семейном счастье и об исцелении от бесплодия. Принято верить, что молитвы в этот день излечивают женские болезни.

Приметы на 30 сентября

Журавли улетели – на Покров ударит мороз.

Утро пасмурное – к хорошей погоде на следующий день.

Белки линяют – к скорому похолоданию.

Сухая погода – к поздней зиме.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и Софии

30 сентября в народе считается нехорошим днем. Хозяйки стараются не заниматься работой по дому, а вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье детей.

Не принято устраивать большие застолья, поскольку праздник по своей сути трагический.

Нельзя ссориться, спорить, ругаться, злиться, сквернословить.

На 30 сентября не назначают венчание или помолвку. В то же время договариваться о свадьбе считается хорошей традицией.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2020 для Украины.

А также, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника.