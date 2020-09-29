Между Арменией и Азербайджаном уже третий день продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах.

Так, сегодня, 29 сентября, азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении.

А Армения сделала заявление о готовности вступит в “союз с Нагорным Карабахом”. Такую позицию передала представительница правящей в стране парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Со своей стороны в Министерстве обороны Армении добавили, что действия Азербайджана не оставляют другого выхода, как перейти к «применению ударных систем большой дальности и разрушительной силы».

Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил их штурмовик Су-25. Ведомство уточняет, что пилот самолета погиб. При этом в Турции и Азербайджане заявили о своей непричастности к этому.

А согласно данным Генпрокуратуры Азербайджана, количество погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 12, раненых – до 35.

Тем временем, глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решить карабахский конфликт можно только после того, как Армения уйдет с азербайджанских земель.

«Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и за дипломатическим столом», – заявил он.

Замглавы партии президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что страна рассматривает нападение на территорию Азербайджана, как на свою собственную. «Любое нападение на населенный пункт Азербайджана равнозначно нападению на населенный пункт Турции», – заявил он.

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы заявил об уничтожении 3-го Мартунинского механизированного полка вооруженных сил Армении. В ходе атаки якобы убили начальника артиллерии 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковника Карена Бабаяна.

А Минобороны Армении, со своей стороны, опровергли заявление Баку об уничтожении полка Мартуни. Как заявили в пресс-служба ведомства, все военные подразделения продолжают оставаться в строю и наносить удары по врагу.

Как мы уже рассказывали ранее, Армения готова решиться на военную помощь со стороны России и ОКДБ (Организации договора о коллективной безопасности) по причине расширения зоны военных действий в Нагорном Карабахе.

А также, мы показывали, карту боев за Нагорный Карабах — они идут на северном и южном направлениях.