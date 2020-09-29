По Херсонской области пронесся мощный торнадо, который атаковал населенный пункт Великая Александровка . Он понес серьезный ущерб.

Подробности сообщает синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что это необычное для Украины природное явление возникло на контрастном холодном фронте.

Судя по опубликованным фото и видео от очевидцев, скорость ветра составляла примерно 55-65 метров в секунду, комментирует Кибальчич.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что непогода разрушила кровли 239 домов и повалила деревья в Великой Александровке.

На данный момент проходит ремонт местной газовой сети – без газоснабжения остаются 904 абонента. Повреждено лесных насаждений на площади 151 га.

Как мы уже рассказывали ранее, погода нанесла удар по Днепру — сразу по нескольким районами мегаполиса 11 августа пронеслась буря, которая сопровождалась обильными осадками и градом. Из-за стихии были повалены деревья, а машины побиты градом.

А также, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.