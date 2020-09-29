Жителей Украины ожидает существенный рост цен на продукты уже зимой 2021 года. Повышение цен будет вызвано возросшей инфляцией.

Подробности сообщаются на сайте Минэкономразвития.

Так, министерство ожидает резкий рост инфляции в начале следующего года, тогда как в конце лета она составила 2,5% — в два раза ниже целевого запланированного уровня.

На данный момент, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года).

«В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года», — отмечают в министерстве.

Как уже сообщалось ранее, потребительские цены в Украине в августе по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала года инфляция составила 1,2%.

Как мы уже рассказывали ранее, общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.

А также, цена на газ для населения в октябре месяце будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.