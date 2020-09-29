В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 сентября.

Сегодня практически всю страны охватят грозы. Осадков не будет только на крайнем севере и востоке, а также в Крыму.

Температура на западе понижается: 17-19 градусов. На севере, в центре и на востоке ожидается 18-21 градус. На юге до 24.

«Днем 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди; в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. 29 сентября в восточных и юго-восточных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что 29 сентября в Украину «зайдет» циклон «Зора», который спровоцирует местами сильные ливни с грозами.

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