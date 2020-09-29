В Брюсселе приняли решение временно запретить проституцию ради замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Подробности сообщает издание “AP».

В то же время, власти Брюсселя закрыли три гостиницы, которые принимают секс-работников, поскольку там были нарушены обязательные меры социального дистанциирования.

Решение запретить проституцию было принято после того, как в городе ввели комендантский час в барах.

Отметим, что после начала пандемии COVID-19 в мире, крупнейший бордель Европы разорился из-за коронавирусной инфекции.

Бордель израсходовал все свои заработанные средства за пять месяцев простоя, поскольку власти Германии запретили деятельность таких заведений, чтобы избежать распространения COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксирован рост суточной заболеваемости COVID-19 — 28 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 627 человек.

Тем временем, некоторые ученые считают, коронавирус SARS-CoV-2 станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц. Уже к весне мир вернется к обычной жизни без масок.