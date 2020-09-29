В Крыму Чернореченское водохранилище заполнено менее чем наполовину.

Снимками поделился в Twitter Wasily Crimea.

«Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию «лужица» (хотя до состояния Симферопольского пока не дошло)», — комментирует автор.

В аннексированном Крыму из-за отсутствия осадков летом пересохли 5 рек: Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.

7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Центральная аэрологическая обсерватория полуострова решила вызывать осадки при помощи самолета и серебра.

21 сентября сообщалось, что новые водные ограничения ввели в населенных пунктах, которые подчиняются Алуштинскому городскому совету.

Также сообщалось о том, что Россия намерена решить проблему с водой в аннексированном ею Крыму при помощи бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.