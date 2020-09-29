В Крыму Чернореченское водохранилище заполнено менее чем наполовину.
Снимками поделился в Twitter Wasily Crimea.
«Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию «лужица» (хотя до состояния Симферопольского пока не дошло)», — комментирует автор.
В аннексированном Крыму из-за отсутствия осадков летом пересохли 5 рек: Кача, Альма, Черная, Бельбек и Танасу.
7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Центральная аэрологическая обсерватория полуострова решила вызывать осадки при помощи самолета и серебра.
21 сентября сообщалось, что новые водные ограничения ввели в населенных пунктах, которые подчиняются Алуштинскому городскому совету.
Также сообщалось о том, что Россия намерена решить проблему с водой в аннексированном ею Крыму при помощи бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.