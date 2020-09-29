В Украине зафиксирован рост суточной заболеваемости COVID-19 — 28 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 627 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 204 тысячи 932 человека. Умерли 4 065 человек (+69 за прошедшие сутки).

Ввыздоровели пока только 90 250 человек (+1797 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 29 сентября

: X: Умерло — 4065 (+69)

Винницкая обл — 6062 (+88)

Волынская обл — 7911 (+136)

Днепропетровская обл — 5551 (+200)

Донецкая обл — 3132 (+86)

Житомирская обл — 5826 (+47)

Закарпатская обл — 9735 (+81)

Запорожская обл — 3895 (+122)

Ивано-Франковская обл — 13577 (+132)

Кировоградская обл — 1090 (+13)

Киев — 22559 (+416)

Киевская обл — 8996 (+142)

Львовская обл — 20085 (+169)

Луганская обл — 1000 (+21)

Николаевская обл — 3074 (+63)

Одесская обл — 13350 (+271)

Полтавская обл — 2107 (+135)

Ровненская обл — 12302 (+157)

Сумская обл — 4008 (+195)

Тернопольская обл — 13303 (+164)

Харьковская обл — 18129 (+426)

Херсонская обл — 1084 (+22)

Хмельницкая обл — 5896 (+149)

Черновицкая обл — 14280 (+167)

Черкасская обл — 3881 (+122)

Черниговская обл — 4099 (+103).

Число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.

Подавляющее большинство жителей Украины не хотят вакцинироваться от коронавируса. При этом они не согласны на прививку даже в случае, если она будет бесплатной.