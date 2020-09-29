В Украине зафиксирован рост суточной заболеваемости COVID-19 — 28 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 627 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 204 тысячи 932 человека. Умерли 4 065 человек (+69 за прошедшие сутки).
Ввыздоровели пока только 90 250 человек (+1797 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 29 сентября
: X: Умерло — 4065 (+69)
Винницкая обл — 6062 (+88)
Волынская обл — 7911 (+136)
Днепропетровская обл — 5551 (+200)
Донецкая обл — 3132 (+86)
Житомирская обл — 5826 (+47)
Закарпатская обл — 9735 (+81)
Запорожская обл — 3895 (+122)
Ивано-Франковская обл — 13577 (+132)
Кировоградская обл — 1090 (+13)
Киев — 22559 (+416)
Киевская обл — 8996 (+142)
Львовская обл — 20085 (+169)
Луганская обл — 1000 (+21)
Николаевская обл — 3074 (+63)
Одесская обл — 13350 (+271)
Полтавская обл — 2107 (+135)
Ровненская обл — 12302 (+157)
Сумская обл — 4008 (+195)
Тернопольская обл — 13303 (+164)
Харьковская обл — 18129 (+426)
Херсонская обл — 1084 (+22)
Хмельницкая обл — 5896 (+149)
Черновицкая обл — 14280 (+167)
Черкасская обл — 3881 (+122)
Черниговская обл — 4099 (+103).
Число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.
Подавляющее большинство жителей Украины не хотят вакцинироваться от коронавируса. При этом они не согласны на прививку даже в случае, если она будет бесплатной.