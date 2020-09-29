В Украине зафиксировано рекордное падение частных переводов в страну с начала 2020 года.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка Украины.

Так, за период январь-август 2020 года объем частных переводов в Украину из-за границы составил $7 168 млн, что на 6,4% (на $493 млн) меньше, чем в аналогичный период прошлого года ($7 661 млн).

Отметим, что Нацбанк учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

За период январь-август 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено $2504 млн, что на $1281 млн меньше, чем за этот же период годом ранее.

Как мы уже сообщали ранее, общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.

Тем временем, украинцев, которые собираются подать заявление на субсидии, ждут определенные этапы проверок. На каждого, кто ожидает социальную помощь, начнут собирать личную информацию.