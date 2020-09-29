30 сентября, на Веры, Надежды, Любови и Софии, в Украине будет много дождей, приход которых обусловит циклон.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, влажная погода ожидается в большинстве областей, повезет только жителям северо-востока — Сумской, Харьковской и Луганской областей. Однако на востоке и северо-востоке ожидается сильный ветер до штормовых значений.

Диденко также добавила, что завтра в Украине ожидается юго-восточный ветер, на западе — северо-западный, 5-12 м/с.

Холодно будет на западе: + 12 + 16 градусов. В большинстве областей Украины в среду + 14 + 18 градусов, на юге и востоке + 15 + 20 градусов.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная и облачная погода с низкой температурой воздуха в течение дня около 15 градусов. В столице также ожидается порывистый ветер.

Напомним, 30 сентября ожидается магнитная буря.