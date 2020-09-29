Реальное число умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть в разы больше официальных данных.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.

По его словам, нынешняя статистика, вероятно, занижена как по заболевшим, так и по умершим от COVID-19.

«Когда вы что-то подсчитываете, вы не можете подсчитать это точно, но я могу заверить вас, что текущие цифры, скорее всего, занижают истинное количество жертв COVID-19», – сказал он.

Напомним, 29 сентября стало известно, что число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.

В Украине зафиксирован рост суточной заболеваемости COVID-19 — 28 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 627 человек. Всего с начала пандемии в Украине заболели 204 тысячи 932 человека. Умерли 4 065 человек.