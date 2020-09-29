В ходе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе уже есть жертвы среди мирного населения.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян у себя в Facebook пишет о гибели мирного жителя Варденисского региона:

«Азербайджанские Вооруженные силы нанесли удары по военным и гражданским инфраструктурам региона, по гражданскому населению. В результате был убит один гражданский житель».

Со своей стороны Азербайджан также сообщает, что Армения наносит удары по гражданскому населению, домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения. Так, в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана отмечают, что в качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы — районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады. Также сообщалось о госпитализации 27 мирных жителей и гибели жителя села Эвоглу Агдамского района.

29 сентября Армения заявила о готовности применить вооружение большого радиуса поражения.

Как известно, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации и активно применяют бронетехнику и авиацию. Уже известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах. Армения также объявила о военном положении и мобилизации.