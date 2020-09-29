Армения готова решиться на военную помощь со стороны России и ОКДБ (Организации договора о коллективной безопасности) по причине расширения зоны военных действий в Нагорном Карабахе.

Подробности сообщил постоянный представитель Армении при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов.

«Особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая помощь Турции Азербайджану, которая способствует дальнейшей дестабилизации ситуации в зоне ответственности ОДКБ и представляет серьезную угрозу для народов региона», — сказал Биягов.

Он утверждает, что турецкие специалисты служат в армии Азербайджана, а также там используется военная техника производства Турции.

И в целом, по мнению Биягова, Азербайджан уже якобы спровоцировал спровоцировал полномасштабную войну.

«Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза… И в этом случае мы будем использовать соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию», — сказал Биягов.

Напомним, в состав участников ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как мы уже рассказывали ранее, основные боевые действия между Арменией и Азербайджаном развернулись на северном направлении (Тертер и Агдере/Мартакерт), а также на южном, у иранской границы (Физули/Варанда и Джебраил/Джракан).

А также, 29 сентября Армения заявила о готовности применить вооружение большого радиуса поражения.