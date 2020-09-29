Бои за Нагорный Карабах идут на северном и южном направлениях.

Соответствующую карту опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

По информации российских журналистом, основные боевые действия между Арменией и Азербайджаном развернулись на северном направлении (Тертер и Агдере/Мартакерт), а также на южном, у иранской границы (Физули/Варанда и Джебраил/Джракан).

Стороны также обвиняют друг друга в обстрелах Вардениса и Дашкесанского района вне Карабаха.

Как сообщалось ранее, в ходе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе уже есть жертвы среди мирного населения.

29 сентября Армения заявила о готовности применить вооружение большого радиуса поражения.