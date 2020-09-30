Расшифровка «черных ящиков” военного самолета Ан-26, который потерпел крушение, закончена.

Подробности сообщил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко на заседании комитета ВР по нацбезопасности, передает УНН.

«Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний. Расшифровали «ящики», но еще будут экспертизы», — сказал Воронченко.

В свою очередь, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил в Facebook, что «на технические неисправности наложился человеческий фактор».

«Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», — написал Уруский.

Как мы уже рассказывали ранее, курсант Вячеслав Золочевский, который остался жив после авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, поправляется и приходит в норму. Медики утверждают, что пока он в состоянии средней тяжести.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский распорядился срочно выплатить помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26.