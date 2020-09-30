Украинские больницы, которые должны принимать пациентов с COVID-19, заполнены уже на 50,8%.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Статистика COVID-19 в Украине на утро 30 сентября

Новых случаев 4027 — антирекорд (среди них 276 детей и 171 медработник).

4027 — антирекорд (среди них 276 детей и 171 медработник). Госпитализированы 733 человека.

733 человека. Умерли 64.

64. Выздоровели 2110.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (549, в том числе в Харькове — 405), Донецкой (345), Днепропетровской (271, в том числе в Днепре — 257), Львовской (265) областях и Киеве (219).

Максим Степанов отметим, что в стране наблюдается рост случаев госпитализации пациентов с COVID-19:

«Сейчас в больницах выделили для приема больных с COVID-19 29 666 койко-мест, из них уже занято 50,8%. Почти ежедневно к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией привлекаются новые медицинские учреждения».

На сегодня в Украине, по словам Степанов, в Украине насчитывается 44 станции автоматического выделения РНК, хотя на начало пандемии была только одна. Еще 23 станции сейчас находятся в процессе установки. Степанов добавил, что закупки новых станций продолжаются, в частности за счет Всемирного банка.

Также стало известно, что Министерство здравоохранения инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки тарифного пакета оказания медицинской помощи при родах. В то же время планируется введение дополнительных коэффициентов в зависимости от сложности родов.

Кроме того, Степанов сообщил, что ведомство рассчитало на следующий год базовую ставку тарифного пакета медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях. Она будет применяться с корректирующими коэффициентами. Предложенный в бюджетном запросе тариф — от 35 972 до 194 489 гривен.

Украина попала в пятерку стран с самым большим приростом больных COVID-19.

В ВОЗ считают, что реальное число умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть в разы больше официальных данных.