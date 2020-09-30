Стало известно, кто может стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура считает, что им может стать Маркиян Лубкивский, передает Интерфакс-Украина. Пи этом, прямо он его имя не назвал.

«У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что станет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которые были достигнуты в Минском процессе», – сказал Качура.

Но, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, займет ли этот пост Лубкивский, нардеп все же дал основания полагать, что речь идет именно о дипломате.

«Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры», – отметил Качура, добавив, что кандидатура Лубкивского «может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет».

А по словам самого Лукбивского, он получил предложение присоединиться к украинской делегации в ТКГ от ее председателя Леонида Кравчука и Офиса президента Украины.

«Такое предложение было аргументировано моим опытом дипломатической работы и работы в сфере безопасности. В частности, в «горячих точках»: сначала в Союзной Республике Югославия, а затем и в Республике Хорватия. Сейчас я само предложение изучаю и окончательно определюсь в ближайшее время», – отметил Лубкивский.

Дипломат также добавил, что его могут рассматривать и на другую должность. Сейчас он обсуждает возможность приобщиться к украинской делегации в ТКГ с Кравчуком и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

Как мы уже сообщали, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отстранен.

Тем временем, несмотря на то, что в ООН считают Минские соглашения основой для достижения мира на Донбассе, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявляет, что, по его мнению, нужно на время отказаться от Минского сценария возвращения региона.