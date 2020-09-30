СМИ сообщают о мощном взрыве, который прогремел в Париже 30 сентября.

О чрезвычайном происшествии первыми сообщили журналисты Reuters.

Затем в сети опубликовали видео с турнира по теннису «Ролан Гаррос», в ходе которого был слышен подозрительный звук, похожий на взрыв.

В префектуре полиции уже поспешили успокоить жителей Парижа — никакого взрыва не было, это был истребитель:

«Речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер».

Накануне в ресторане «Канапа» в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

В начале сентября в Иране прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали сотни человек.