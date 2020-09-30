Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №58.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Батьківщина».

Биография, семья, хобби

Родилась 4 июня 1991 городе Глухов Сумской области. Муж — Богдан Галушко.

Любит кататься на роликовых коньках.

Образование

В 2007 году — С отличием окончила Кролевецкую среднюю школу №2.

2008-2011 гг. — Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Институт политологии и права. Специальность — «Правоведение», квалификация — бакалавр. Диплом с отличием.

2012-2013 гг. — Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», хозяйственно-правовой факультет. Специальность — «Правоведение», квалификация — магистр. Диплом с отличием.

Трудовая деятельность

Попала в список самых бесполезных депутатов, которые регистрируются перед началом сессии, считаются присутствующими в зале, но не участвуют в голосованиях.

В апреле 2019 Марина Кочур возглавила рейтинг самых бедных депутатов Киевсовета.

Декларация

В 2018 году Марина Кочур заработала 45 тысяч грн в юридической фирме «Добродiї».

Доходы Богдана Галушка составили 447 тыс грн, также он задекларировал 339 тыс грн наличными.

У супруга есть квартира в Киеве.

Ссылки

Общественная приемная: ул. Мате Залки, 10-в, (044) 232-85-98

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kochurmaryna

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Отчет депутата за 2018 год.