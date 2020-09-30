Российские пропагандисты оконфузились, проиллюстрировав свою новость снимком украинского истребителя.

Накануне РИА Новости опубликовали новость о перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но в качестве иллюстрации российские журналисты выбрали снимок Су-27 с тризубом на хвосте, пишет РБК-Украина.

Фото было опубликовано в Twitter ресурса. Сама новость была подписана: «Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем». Вскоре снимок был удалено, но ошибка российских пропагандистов успела стать объектом шуток:

«Украинцы отжали самолет прямо в полете»;

«Мало того — они его еще и перекрасили в полете»;

«Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать»;

«На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?»

Я так понимаю, на фото самолет НАТО из Украины».

Как сообщалось ранее, Россия ввела ответные санкции в отношении Европейского Союза, в рамках которых буде запрещен въезд на территорию РФ некоторым европейским чиновникам.

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