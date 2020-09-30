В Луганской области снова начались масштабные пожары в районе сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитановое Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, здесь снова загорелась трава и лесная подстилка.

Подробности сообщаются на сайте ГСЧС.

На данный момент на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района.

Согласно предварительным данным — погибших и пострадавших нет.

Ткже продолжаются пожары на площади почти в 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

Предварительно жертв и пострадавших нет, однако появилась угроза распространения пожара на населенные пункты.

Количество поврежденных огнем зданий и сооружений уточняется.

Всего в тушении лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человека и 44 единицы техники, из них от ГСЧС 107 чел. в/с. и 22 единицы техники.

Как мы уже рассказывали ранее, с 27 сентября спасатели ликвидируют масштабный лесной пожар, который вспыхнул в Краматорске. На месте ЧП работали 12 пожарно-спасательных отрядов.

А на побережье Одессы утром 21 сентября произошел масштабный пожар — вспыхнули курени, построенные в Черноморке на 129-м причале.