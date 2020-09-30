Женщина из охотничьего ружья застрелила своих дочерей и покончила с собой. Трагедия произошла в Старосамборском районе Львовской области.

Об этом сообщает местная полиция.

Тела 36-летней женщины и ее детей — девочек 5 и 9 лет — с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории одного из домов отдыха.

Правоохранители сообщают, что накануне около 22:30 женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья, а потом застрелилась сама из этого ружья.

По факту открыто уголовное производство по статьям об умышленном убийстве с примечанием «самоубийство».

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