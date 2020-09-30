Если бы Советский Союз не распался, мир сегодня был бы более стабильным и безопасным.

Своим мнением в интервью The Тimes поделился первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен? История не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — заявил Горбачев изданию.

При этом он подчеркнул, что распад Советского Союза не был «конечным результатом» перестройки: «Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели».

Бывший советский лидер признал наличие ошибок, таких как запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. К реальным результатам этой политики он причисли: соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.