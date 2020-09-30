На оккупированном Донбассе могут снова возобновиться активные боевые действия.

Такое мнение озвучил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время заседания руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы [Польша, Чехия, Словакия и Венгрия], которое прошло в Варшаве с участием украинской стороны.

Хомчак рассказал о российской агрессии, обстановке на Донбассе и ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.

«На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается», – заявил Хомчак.

Также он напомнил, что для Украины критически важной является является важной международная поддержка по противодействию агрессии России и взаимодействию с НАТО и ЕС.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе в результате вражеского обстрела, несмотря на режим полного прекращения огня, был ранен украинский военнослужащий.

А также, первый замглавы украинской делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.