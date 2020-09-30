На оккупированном Донбассе в результате вражеского обстрела, несмотря на режим полного прекращения огня, был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Север, в среду, 30 сентября.

Как стало известно, боец был ранен в результате обстрела позиции под Зайцевым. Раненого бойца экстренно доставили в больницу. На данный момент он находится удовлетворительном состоянии.

Пророссийские террористы осуществили обстрел из подствольного гранатомета.

Отметим, о ранениях или гибели военных на Донбассе в результате обстрелов не сообщалось с 7 сентября.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе в результате подрыва на собственной мине российский офицер потерял часть ноги.

Тем временем, в Офисе президента неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин. Напомним, он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.