В Черниговской области депутат избил местного жителя, а также спустил шины у автомобиля.

Об этом сообщает ГУ НП в Черниговской области.

По информации правоохранителей, в отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины.

«Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности по дальнейшему досудебному расследованию в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины», – отметили в полиции.

Личные данные политика при это не раскрываются. Имя депутата озвучивает местный телеканал «Детинець». По информации журналистов, конфликт спровоцировал народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский. Все произошло у билборда с рекламой кандидата в мэры Чернигова от СН Юрия Тарасовца. Семинский заблокировал подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды. Канал также добавил, что Семинский спустил шины у нескольких авто.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области подрались кандидат в депутаты облсовета, действующий депутат облсовета и депутат Калиновского райсовета. Все закончилось стрельбой.

Напомним, по мнению политолога Кости Бондаренко, самая большая борьба на местных выборах традиционно ожидается за главные стратегические города: Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепр и Львов. Также в список «конфликтных» городов он включил Винницу.