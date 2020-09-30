Остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции такими темпами в Украине, может помочь только жесткое соблюдение всех карантинных ограничений.

Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который призвал украинцев более сознательно относится к карантинным мерам.

«Стоит сказать, что вчера у нас в Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — более 4 тысяч человек. Только в Харьковской области — 549 новых случаев.

В целом по Украине уже более 50% наполненности коек. Мы специально привлекли местную власть ко всем мероприятиям, связанным с контролем за соблюдением карантинных ограничений. Только такой контроль поможет остановить вторую волну коронавируса. Ожидаю от Госпотребслужбы,

Министерства здравоохранения, местных властей, более активной работы, работы с людьми, разъяснительной, коммуникационной, призываю еще раз общество к сознательному отношению», — сказал премьер.

Денис Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой не забывать о собственной ответственности за ситуацию с эпидемией COVID-19 в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, с начала учебного года в Киеве на самоизоляцию ушло 276 классов в 118 школах из-за зафиксированных случаев COVID-19 среди учителей или учеников.

А также, украинские больницы, которые должны принимать пациентов с COVID-19, заполнены уже на 50,8%.