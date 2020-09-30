Одесса может стать новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и стать «горячой точкой Европы” во второй волне.

Об этом в своей статье «В украинской Одессе летние толпы сбросили маски. Сейчас это горячая точка «второй волны» Европы» пишет The Washington Post.

Ключевой причиной вспышки коронавируса издание называет массовый игно правил эпидемиологической безопасности.

Издание рассказало историю одесского таксиста Игоря Трофимчука, который устроил специальную поездку на празднование 82-го дня рождения своей матери Нины в курорт Затока Одесской области.

Именно там женщина заразилась коронавирусом и скончалась через несколько недель от воспаления легких. Мужчина также переболел COVID-19, но к счастью, выжил.

По словам Трофимчука, он обычно надевал маску только тогда, когда это делали его пассажиры. Он и его мать были уверены, что холодный стакан воды летом или лед в напитках составлял больший риск заболеть, чем коронавирус.

«Все это время, до того, как мы заболели, мы не верили ничему, что говорили о COVID-19. Мы думали, что это ложь. Люди верят в это только тогда, когда они или их знакомые болеют или, что еще хуже, умирают», – подчеркнул Трофимчук.

После появления первых симптомов, их жизнь быстро превратились в кошмар: длинные очереди, ложно отрицательные результаты тестов, огромные задержки с госпитализацией. И странное требование, чтобы он вызвал скорую помощь матери, которая умирает, хотя они уже были в больнице.

Когда его мать лежала на скамейке, он вызвал скорую помощь, что заняло 40 минут.

Их перевезли в другую больницу, где была большая очередь, а затем в третью больницу, где им сказали, что ее не могут принять из-за проблем с документацией скорой помощи.

«Моя мама, которая к тому времени уже не могла ходить, была вынуждена ждать на улице, пока я не решу проблему. Она была готова вернуться домой, чтобы умереть. Только после долгого ожидания, с 13:00 до 20:30, мою мать доставили в реанимацию», – вспоминает Трофимчук.

К сожалению, его мать умерла через день после госпитализации в реанимацию.

«Безудержное лето Одессы повлекло всплеск случаев по всей Украине – это еще одна горячая точка Европы», – говорится в материале.

По состоянию на утро 30 сентября 2020, в Одесской области зарегистрировано 13 524 случая COVID-19. Из них 5 648 человек – жители Одессы.

Как мы уже рассказывали ранее, в Одессе 26 сентября нашли тело Татьяны Варавы – сотрудницы 28 ОМБр. Предварительно, она совершила самоубийство.

Также мы сообщали, что украинцы массово игнорируют противоэпидемические требования, из-за этого пик заболеваемости COVID-19 наступит к концу октября.