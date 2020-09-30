Украинцы массово игнорируют противоэпидемические требования, из-за этого пик заболеваемости COVID-19 наступит к концу октября.

Такой прогноз дал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, пишет «Обозреватель».

«То, что я наблюдал – у вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября. Если люди не начнут как-то предостерегаться и будут думать, что смертность от коронавируса – это как обычная смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний… Не носят маски, не соблюдают дистанцию», — сетует врач.

Эксперт не называет конкретных чисел заболеваемости, отмечая, что в Израиле пик возник быстрее, потому что в стране выше плотность населения: «В Украине плотность ниже, соответственно, передача происходит с меньшей скоростью. Но она все равно будет».

Он также подчеркнул, что украинские врачи дают пациентам антибиотики, тогда как израильские этого избегают:

«Украинские врачи делают все, что возможно, я говорю о тех, с кем я общаюсь. К счастью, это лучшие представители медицинского сообщества, и делают они свою работу хорошо. Но большая часть пациентов в Украине все-таки получает антибиотики. В Израиле это не так. Но я бы все-таки дал совет насчет превентивной медицины, насчет того, чтобы люди меньше заболевали, чтобы снизить нагрузку на врачей. Потому что, посмотрев больницы, посмотрев, как работают врачи, я увидел, что работают они тяжело, и ситуация тоже может быть непростая».

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинские больницы, которые должны принимать пациентов с COVID-19, уже заполнены на 50,8%.

Украина попала в пятерку стран с самым большим приростом больных COVID-19.