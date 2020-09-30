В Одесской области, в городе Килия, 10-классник попытался совершить суицид прямо в школе.

Как сообщается, трагический инцидент произошел утром в школьном коридоре. Парень перерезал себе горло. К счастью, его успели спасти, экстренно вызвав медиков.

Трагическое ЧП подтвердил и глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей Facebook-странице. Он рассказал, что происшествие случилось в школе №3.

«По данному факту, по моему распоряжению, отделом образования с привлечением полиции и службы по делам детей будет проведено служебное расследование по итогам которого жителям громады и общественности будет доложено что произошло и почему», — написал чиновник.

А «Бессарабия inform” рассказывает, что ученик отпросился с урока, вышел в коридор на 3 этаже и присел на лавочку, после чего полоснул себя ножом.

Истекающего кровью школьника заметила одна из учениц, она позвала на помощь.

Сотрудники школы утверждают, что подросток умышленно нанес себе ранение, но причины такого поступка они не знают.

На данный момент он находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении Килийской многопрофильной больницы.

Как мы уже рассказывали ранее, главный националист России Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, покончил с собой. Его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске, откуда его собирались этапировать в Москву.

А также, в Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта, им оказался бывший сотрудник аптеки, где и произошло кровавое преступление.