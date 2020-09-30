Азербайджан назвал единственное условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Они требуют вывода из региона вооруженных сил Армении.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он утверждает, что Армения должна отказаться от оккупации Нагорного Карабаха, но премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, поставил семь условий.

«Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении, безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе», — резюмировал Алиев.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе, поддерживая при этом территориальную целостность Азербайджана.

Также стало известно, что Армения потеряла тысячи своих солдат в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.