С 1 октября в Украине перестают быть платежным средством монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны образцов до 2003 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. В дальнейшем эти деньги будут полностью изъяты из обращения.

Также НБУ будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривны образца 1996 года. Их заменят на монеты образца 2018 года.

Отметим, при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратных 10 копейкам).

В НБУ добавили, что с 1 октября эти деньги не будут принимать в расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк изымет их из наличного обращения. Повторим, с 1 октября все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать. Остатки монет и банкнот – до 16 октября нужно сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021-го включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Украинцы отдадут своими налогами около 5 тысяч гривен на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Уровень теневой экономики в Украине вырос до 31% от объема официального ВВП за период январь-март 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 2%.