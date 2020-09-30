Светлана Тихановская, которая представляет оппозицию Беларуси, приступила к формированию теневого правительства.

Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram.

Уже известно о двух назначениях:

Юрист и правозащитник Гарри Погоняйло назначен представителем по правам человека (он был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета и Дмитрия Завадского).

Экономист и вице-президент Аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович назначен представителем по экономическим реформам.

«Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», — прокомментировала Тихановская.

Накануне Светлана Тихановская заявила о своей готовности вести диалог с Российской Федерацией и непосредственно с ее президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже заявил, что Беларусь и Россия имеют самодостаточную экономику и поэтому могут обойтись без Запада.