Кандидаты в президенты США Дональд Трамп (республиканцы) и Джо Байден (демократы) во вторник провели первые дебаты в Кливленде, штат Огайо — кандидаты постоянно перебивали друг друга, унижали и использовали непарламентские выражения.

Отметим, ранее эксперты прогнозировали, что Трамп будет нападать на умственные способности своего соперника. Накануне, президент даже предложил Байдену сдать тест на запрещенные препараты. Трамп уверен, Байден принимает препараты, стимулирующие работу мозга, ведь бывший вице-президент, по его мнению, страдает деменцией.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится сдать тест на наркотики. Из-за чего же, интересно?», — писал накануне Трамп в Twitter.

Байден, предполагали аналитики, будет говорить об экономическом кризисе, вызванном коронавирусом и реакции на него администрации США, о сотня тысяч погибших от COVID-19 американцев, расовых протестах, намеках Трампа на третий срок, а также педалировать скандал с налоговыми декларациями.

Как прошли дебаты

Дональд Трамп постоянно перебивал Джо Байдена, который в свою очередь пытался заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах. В итоге демократ, возмущаясь, заявил: «Ты заткнешься?».

Байден в ходе дебатов успел обвинить Трампа в том, что тот запаниковал в условиях пандемии коронавируса: «Уже более 200 тысяч человек умерли, около 7 миллионов заражены коронавирусом … Но у президента Трампа нет плана борьбы с пандемией».

Также Байден назвал Трампа «клоуном» и «худшим президентом в истории США».

Дональд Трамп очередной раз усомнился в умственных способностях своего соперника: «В вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет вы не сделали ничего».

Трамп припомнил Байдену о скандалах, связанных с кокаином, в которых фигурировал его сын. А также подчеркнул, что не уклонялся от уплаты подоходного налога в последние годы: «Я платил миллионы долларов в качестве налогов».

Отметим, накануне дебатов NYT сообщило, что Дональд Трамп более 10 лет уклонялся от налогов. Журналисты New York Times утверждают, что они получили доступ к налоговым документам президента, из которых следует, что Трамп годами не платил подоходный налог, указывая в декларациях неизменно высокие убытки.

За весь 2016 год, по информации издания, Трамп заплатил ровно $750 налогов. Такую же сумму президент перевел в Минфин и в 2017 году. Десять лет, говорилось в материале, Трамп вообще не платил подоходный налог, так как указывал, что совокупные потери его компаний превосходят прибыль:

«Это уравнение — ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов».

Общие долги Трампа, по информации издания, составляют более $300 млн.

«Большая часть основного бизнеса Трампа — от ряда его полей для игры в гольф до привлекающего консерваторов отеля в Вашингтоне — отчитывалась год за годом о потерях на миллионы долларов, если не на десятки миллионов», — цитировал материал Telegram-канал «Карточный домик».

Издание также сообщало, что в отношении Трампа проводит разбирательство Служба внутренних доходов США в связи с тем, что ранее он запросил возврата налогов в размере $72,9 млн. Он якобы сделал это под предлогом того, что понес «огромные убытки».

Сам Дональд Трамп назвал материал газеты фабрикацией фактов: «Все это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что из-за голосования по почте американцы смогут узнать победителя президентских выборов только через несколько месяцев.