Американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules совершил аварийную посадку в Одессе.

Как сообщается, во время полета у самолета отказал один из двигателей, передает «Думская».

Борт вылетел в Одессу с американской базы «Рамштайн» в Германии.

«В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы», – сказано в сообщении.

Американский самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

В связи с этим на борт нанесли так называемые «полосы вторжения» – белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, с которого парашютисты десантировались на территорию Франции.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский распорядился срочно выплатить помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26.

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