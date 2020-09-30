Украина обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе, поддерживая при этом территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты — никакие не замороженные и могут в любое время взорваться», — заявил Кулеба.

По его словам, важным является поддержка территориальной целостности стран: «Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность. Наша позиция остается неизменной».

Накануне Азербайджан заявил, что с 27 сентября до утра 30 сентября было уничтожено и ранено около 2300 армянских военных.

В ходе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе уже есть жертвы среди мирного населения.

Также сообщалось, что бои за Нагорный Карабах идут на северном и южном направлениях.