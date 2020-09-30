Украина вошла в топ-15 мирового рейтинга по суточному приросту инфицированных. По данным Министерства здравоохранения, 29 сентября в Украине был установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 — свыше 4 тысяч случаев.

Накануне Украина заняла 14 место в мировом рейтинге по суточному приросту инфицированных. Данные онлайн-счетчика Worldometers свидетельствуют о том, что среди стран Европы Украина заняла пятое место.

Пока что список возглавляет Испания — 9 906 новых случаев за сутки. Второе и третье места занимают Россия и Франция — 8 232 и 8 051 зараженными, соответственно. На 4 месте находится Великобритания — 7 143 человека.

Отметим, только в Харьковской области 29 сентября диагноз коронавирусная инфекция установили у 549 человек.

Всемирная организация охраны здоровья не исключает к осени рост смертности в связи с COVID-19 и другими факторами.

В ВОЗ также считают, что реальное число умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть в разы больше официальных данных.