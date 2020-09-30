Украинцев ждут длинные выходные в 2021 году — Кабинет министров одобрил распоряжение «О переносе рабочих дней в 2021 году». В следующем году перенесли 3 рабочих дня.

Распоряжение принято правительством 30 сентября, пишет «РБК-Украина».

Депутаты перенесли рабочие дни перенесены «с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году: 7 января — Рождества Христова, 24 августа — Дня независимости Украины, 14 октября — Дня защитника Украины.

В 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Как сообщалось ранее, в октябре украинцы получат один дополнительный выходной посреди рабочей недели.

Ураза-байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда могут получить статус государственных праздников в Украине.