С начала учебного года в Киеве на самоизоляцию ушло 276 классов в 118 школах из-за зафиксированных случаев COVID-19 среди учителей или учеников.

Подробности сообщил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 30 сентября.

Пять киевских школ полностью закрыли на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей.

«Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах. И одна школа – в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики», – сообщил Кличко.

В Киеве на сегодняшний день выявлено 366 больных коронавирусом школьников и 193 учителя.

Тем временем в детских садах из-за выявленных случаев COVID-19 временно закрыты 32 группы. При этом два садика полностью закрыты на карантин.

«Пока нам удается контролировать ситуацию. За каждой школой и садиком закреплен санитарный врач, который, согласно регламенту, принимает решение о введении карантинных мероприятий. Я еще раз обращаюсь к родителям: объясняйте детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Следите за здоровьем вашего ребенка, и если у него есть признаки ОРВИ – сразу обращайтесь к врачу», – добавил Виталий Кличко.

Как мы рассказывали ранее, в Украине не осталось областей, которые были бы готовыми ослабить карантин.

Тем временем, в городах, которые находились в «красной» карантинной зоне, фиксируют существенное улучшение ситуации с COVID-19.