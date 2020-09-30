В Киеве при загадочных обстоятельствах скончалась сотрудница посольства США.

Как сообщается, женщину обнаружили на улице Толбухина возле железнодорожных линий с травмой головы .

Она была госпитализирована, однако от полученных травм она скончалась, не приходя в сознание, сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

В ходе осмотра вещей у нее нашли удостоверение сотрудницы посольства США. По данным источника в правоохранительных органах, у погибшей сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Правоохранители считают, что к избиению женщины может быть причастным мужчина, которому на вид 30-40 лет. Его рост 190-200 см, темные волосы (по бокам подстрижены), был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Продолжаются его поиски.

Также следствие рассматривает версию, что женщину зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. Ее нашли в наушниках на рабочей ветке. Вероятно, она была на пробежке.

В полиции не назвали имя погибшей, но издание «Цензор.Нет» со ссылкой на свои источники, информирует, что ее зовут Санвер Никаело.

Как мы уже рассказывали ранее, прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время, следствию не удалось установить организаторов и заказчиков убийства.

А также, в Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта, им оказался бывший сотрудник аптеки, где и произошло кровавое преступление.